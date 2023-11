"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kai und Marina noch liiert?

Halten Marina und Kai an ihrer Entscheidung fest? Die Personalsachbearbeiterin und der IT-Consultant haben sich im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick auf ein Blind Date vor dem Traualtar eingelassen. Sie gaben sich das Jawort, ohne sich vorher zu kennen. Auch wenn die beiden in Sachen körperlicher Annäherung ein unterschiedliches Tempo an den Tag legten, haben sie sich im Finale für die Ehe entschieden. Die Dreharbeiten liegen inzwischen aber schon mehrere Monate zurück. Sind Marina und Kai immer noch ein Paar?

Ja! Aus einem gemeinsamen Instagram-Post geht hervor, dass sie nach wie vor glücklich miteinander sind: "Wir haben zusammen sehr viel erlebt und unsere Gefühle sind von Tag zu Tag stärker geworden. Wir können definitiv sagen, dass aus Wissenschaft Liebe geworden ist." Marina sei den Experten der Sendung unendlich dankbar, dass sie Kai als ihr perfektes Match bestimmt haben. "Dass dann so ein liebevoller und verständnisvoller Mann im Standesamt auf mich wartet, hätte ich mir nie erträumen können und dann kocht er auch noch so gut", schwärmt die 29-Jährige.

Marina und Kai verbindet das Tanzen, aber auch ihre Familie ist den beiden unheimlich wichtig. Außerdem haben sie sich inzwischen besser kennengelernt, mehr angenähert und ein gemeinsames Tempo gefunden. "Danke Kai, dass du immer an meiner Seite bist und ich mit dir über alles sprechen kann. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft", betont die Baden-Württembergerin.

Sat.1 / Christoph Assmann Marina K. und Kai bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Kai und Marina K. bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Sat.1 / Christoph Assmann Marina K., "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

