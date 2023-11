"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina wollte Pause von Kai

Prescht Kai zu schnell vor? Der IT-Consultant hatte sich bei Hochzeit auf den ersten Blick auf ein Blind Date vor dem Traualtar eingelassen und sein von den Experten ausgewähltes Match Marina geheiratet. Die beiden waren von Anfang an auf einer Wellenlänge. Während der Flitterwochen wurde jedoch immer klarer, dass sich Kai mehr körperliche Nähe von der 29-Jährigen wünscht. Marina hat sich danach erst mal eine Auszeit genommen.

In der aktuellen Folge erklärte die Personalsachbearbeiterin, dass sie ihren Mann nach der Hochzeitsreise ein paar Tage nicht gesehen habe: "Kai wäre am liebsten sofort nach der Reise mit zu mir [gekommen]. Ich war schon ein bisschen froh, mal zwei, drei Tage allein zu haben, einfach so, um alles zu verarbeiten." Marina habe Kai aber vermisst. Und auch für ihn sei die Situation ungewohnt gewesen. Als er sie zu Hause besucht hat, gaben sie sich sogar einen Kuss.

Dass Marina ein anderes Tempo hat, stört Kai aber offenbar kaum: "Ich weiß, Marina ist da vielleicht ein bisschen langsamer als andere unterwegs. Für mich ist das völlig in Ordnung." Er ist schließlich so oder so hin und weg von ihr. Nach einem romantischen Dinner noch während der Hochzeitsreise schwärmte er: "Marina hat auf jeden Fall mein Herz erobert. Also schon in dem Moment, als ich sie gesehen habe. Jetzt noch viel, viel mehr und ich hoffe natürlich auch, dass ich ihr Herz erobert habe." Seine Gattin hoffte, dass sie sich ineinander verlieben, irgendwann zusammenziehen und vielleicht sogar eine Familie gründen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Marina bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Sat.1 Kai und Marina K. bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Kai, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de