Letzte im Bunde: Auch Lisa Kudrow trauert um Matthew Perry!

Auch Lisa Kudrow (60) versucht ihre Trauer in Worte zu fassen. Erst vor wenigen Wochen erschütterte die Meldung von Matthew Perrys (✝54) Tod Hollywood. Der Schauspieler soll in seinem Whirlpool ertrunken sein. Die Umstände seines Todes werden aktuell noch immer untersucht. In den vergangenen Tagen nahmen seine Friends-Co-Stars nach und nach von ihm Abschied. Nun meldet sich auch Lisa Kudrow zu Wort – und sagt Matty Lebewohl.

Auf Instagram teilte Lisa einen Schnappschuss von sich und Matthew an ihrem ersten Tag am "Friends"-Set – der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte und eine große Freundschaft. "Du hast damals vorgeschlagen, dass wir Poker spielen und es machte so Spaß und wir haben uns direkt angefreundet", erinnert sich die Phoebe-Buffay-Darstellerin. "Danke, dass du auf der Arbeit erschienen bist, selbst wenn es dir nicht gut ging und du dann trotzdem total brillant warst. Danke für die besten zehn Jahre, die ein Mensch jemals haben könnte. Danke, dass du mir vertraut hast. [...] Danke für die Zeit, die ich mit dir haben durfte, Matthew", schreibt sie in ihrer emotionalen Widmung an ihren Freund.

Inzwischen haben alle "Friends"-Stars rührende Zeilen an Matthew gerichtet. Auch Jennifer Aniston (54) teilte ein herzzerreißendes Statement im Netz, das deutlich macht, wie sehr ihr Matthews Verlust zusetzt: "Wir haben ihn sehr geliebt. Er war ein Teil unserer DNA. Wir waren immer zu sechst. Wir waren eine auserwählte Familie, die für immer veränderte, wer wir waren und welchen Weg wir einschlagen werden."

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

Getty Images Matthew Perry im November 2022

Instagram / jenniferaniston Matthew Perry und Jennifer Aniston am Set von "Friends"

