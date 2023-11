Margot Robbie und ihr Ehemann Tom liefern seltenen Auftritt!

Ein besonderer Anblick! Vor neun Jahren hatten sich Margot Robbie (33) und Tom Ackerley (33) am Filmset kennen- und lieben gelernt. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Seither ist es still geworden um die beiden: Die Schauspielerin und ihr Mann halten ihr gemeinsames Leben gerne privat, öffentliche Auftritte als Paar haben absoluten Seltenheitswert. Doch nun ist es so weit – Margot und Tom stehen endlich wieder gemeinsam auf dem roten Teppich!

Total stylish kreuzt das Ehepaar gemeinsam zur Premiere des Films "Saltburn" in Los Angeles auf. Margot überzeugt in einem schwarzen Korsett und einer aufgeknöpften Cordhose. Ihr Ehemann zeigt sich in einem hellbraunen zweireihigen Blazer und einem legeren schwarzen T-Shirt. Geturtelt wird auf dem Red Carpet nicht – dafür posieren sie gemeinsam mit dem Produzenten Joseph McNamara für die Kameras. Tom hält seine Liebste aber an der Taille fest.

Wollen sie mit diesem Auftritt etwa den Trennungsgerüchten entgegenwirken? Denn zuvor wurde gemunkelt, dass Margot und ihr Tom eine Krise durchmachen könnten – sie wurde mehrmals ohne ihren Ring gesehen! Zu derartigen Gerüchten hat sich der Barbie-Star jedoch bisher nicht geäußert.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Margot Robbie

Anzeige

Getty Images Produzent Josey McNamara, Margot Robbie und Ehemann Tom Ackerley bei der Premiere von "Saltburn"

Anzeige

ActionPress / Backgrid Tom Ackerley und Margot Robbie am Set von "Barbie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de