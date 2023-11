Marvin Kleinen und Jenny wollen als Paar in diese TV-Show!

Bereit für weitere Herausforderungen! In der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love hatten die TV-Sternchen das Spiel gewonnen und fanden alle zehn Perfect Matches. Bei der Wiedersehensshow offenbarten Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart, dass es auch nach der Ausstrahlung weiterhin matchte und sie gemeinsam durchs Leben gehen. Jetzt verraten Jenny und Marvin gegenüber Promiflash, in welche Show sie noch wollen!

Gegenüber Promiflash verkünden die beiden, dass sie ihre Fans weiterhin unterhalten und zusammen bei neuen Reality-Formaten teilnehmen wollen. "Temptation Island auf gar keinen Fall", macht Jenny schnell deutlich. "Die wollen, dass der Partner was Schlechtes sieht", ergänzt Marvin. Interessant findet das Reality-Pärchen beispielsweise Das Sommerhaus der Stars. Beide sind überzeugt davon, dass das eine lustige Angelegenheit wäre, wo es zwar zu kleinen Streitereien kommen würde, aber die Spiele würden sie gut meistern.

Während der Show war das Liebesglück von Jenny und Marvin für die Zuschauer noch nicht ganz zu erahnen. Während Marvin eigentlich mit Christina Rusch (25) anbandelte, versprach sich Jenny dem Italiener Danilo Cristilli (27), der mit seiner Perfect-Match-Partnerin schon vorzeitig die Villa verließ. Ein paar Funken sah man zwischen Jenny und Marvin aber von Anfang an sprühen. Nach der Show ging die Lovestory dann weiter – mit Happy End.

Marvin Kleinen im Januar 2023 in Köln

Jennifer Degenhart, Influencerin

Jenny Degenhart und Marvin Kleinen, November 2023

