Bei Auftritt: Joe Jonas enthüllt neue Tattoos für Töchter

Diese Liebe geht unter die Haut! Vor wenigen Monaten gaben Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihre Trennung bekannt. Der Sänger und die Schauspielerin haben zwei gemeinsame Töchter. Über deren Sorgerecht wurde in einer viertägigen Mediation entschieden: Willa und Delphine bleiben zu gleichen Teilen bei Mama und Papa. Der Musiker hat sich jetzt etwas einfallen lassen, um die Liebe zu seinen Kindern auszudrücken: Joe hat neue Tattoos zu Ehren seiner Töchter.

Wie Just Jared berichtet, enthüllte der "Sucker"-Interpret während eines Auftritts in Kanada ein paar neue Tattoos. Ein Motiv steht für seine beiden Töchter: Die Geburtsdaten "05.07.22 x 22.07.20" stehen jetzt auf der Brust des Sängers. Auf TikTok filmten einige Fans den Moment, in dem der neue Körperschmuck zu sehen ist. Auch seine Armen zieren nun neue Motive.

Der Musiker verbringt jede freie Minute mit seinen Kids. Joe warf sich an Halloween in ein königliches Kostüm und schob seine Mädels in einem royalen Prinzessinen-Kinderwagen durch die Straßen. Dabei trug er eine leuchtend blaue Jacke mit goldenen Quasten und roten Schulterpolstern. Seine Töchter waren passend gekleidet und machten einen ausgelassenen Eindruck. Mama Sophie war beim Ausflug nicht dabei.

