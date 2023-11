Durch Unfall verletzt: Arnold Schwarzenegger wird verklagt

Arnold Schwarzenegger (76) muss sich jetzt schweren Vorwürfen stellen. Eigentlich gilt der Action-Held als absoluter Sympathieträger in Hollywood. Doch in den vergangenen Jahren fiel der Schauspieler immer wieder durch eine ziemlich rücksichtslose Fahrweise auf. Innerhalb eines Jahres war er in zwei Unfälle verwickelt. Eine Frau beschuldigt Arnold nun, durch einen der Unfälle dauerhaft geschädigt zu sein – und verklagt ihn.

Nach dem Unfall im Januar 2022 blieb Arnold unverletzt, während die Klägerin Cheryl Augustine eine Kopfverletzung erlitt. Wie Radar Online berichtet, reicht sie nun Klage ein und behauptet, durch diese Verletzung dauerhafte Schäden davongetragen zu haben. In dem Dokument heißt es: "[Sie erlitt] Verletzungen an ihrem Körper, einen Schock und Verletzungen ihres Nervensystems und ihrer Person, die bei der Klägerin erhebliche körperliche und seelische Schmerzen und Leiden verursacht haben und weiterhin verursachen." Sie soll nun Schadensersatz für die Krankenhausrechnungen fordern und weil sie bis auf alles Weitere arbeitsunfähig sei.

Kurz nach dem Unfall gab die Polizei von Los Angeles erste Details bekannt. Insgesamt vier Autos seien an dem Crash beteiligt gewesen. Die Beamten betonten jedoch gegenüber Los Angeles Times: "Weder Alkohol noch Drogen werden als Faktor bei dieser Kollision vermutet." Arnold habe sich sehr um die verletzte Cheryl gekümmert und sei am Unfallort geblieben. Dort habe er dann sowohl mit der Feuerwehr als auch mit der Polizei gesprochen.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, "Baywatch"-Star

Getty Images Arnold Schwarzenegger während eines Events in München

Getty Images Arnold Schwarzenegger im Oktober 2019 in London

