Fotoshooting gewährt genauen Blick auf Harry Styles' Buzzcut

Er spaltet seine Fangemeinde. Harry Styles (29) ist aktuell in aller Munde. Der Grund dafür ist jedoch weder neue Musik noch ein weiterer großer Auftritt auf der Kinoleinwand. Vielmehr sein Style sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. Zuletzt unterzog sich der einstige One Direction-Hottie einer radikalen Veränderung – zum Unmut seiner Fans. Denn fortan trägt der Musiker einen Buzzcut: Seinen neuen Look präsentiert Harry nun stolz in einem aktuellen Fotoshooting.

In einem Instagram-Beitrag der Beauty-Marke des Musikers posiert dieser für die Kamera. Das Foto zeigt den "Golden"-Interpreten schmunzelnd mit seinem ungewohnt kahl rasierten Kopf. Harry gewährt seinen Fans damit einen genaueren Blick auf das, was diese noch immer nicht wahrhaben wollen. "Warum ist er so kahl?", fragt sich ein Fan in der Kommentarspalte. Doch es scheint auch solche zu geben, die sich inzwischen mit dem neuen Look angefreundet haben. "Ich finde, er sieht so toll aus wie immer – und dieser neue Look bringt seine Augen richtig zur Geltung", schreibt ein anderer Unterstützer des 29-Jährigen.

Warum genau sich der Musiker für die neue Frise entschieden haben soll, meinte ein Insider zu wissen. Gegenüber Daily Mail verriet dieser: "Harry war auf der Suche nach etwas Anonymität." Es scheint, als habe er sich nach dem Ende seiner langen Welttournee wohl lediglich ein etwas ruhigeres Leben erhofft – wenn auch nur für den Moment.

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles, britischer Musiker

Getty Images Harry Styles, Sänger

