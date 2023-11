Anonymität: Ist das der Grund für Harry Styles' neue Frise?

Ist sein Vorhaben etwa gescheitert? Vor wenigen Tagen sorgte Harry Styles (29) für eine ziemlich große Überraschung. Der Sänger hat sich offenbar von seiner einst so welligen Föhnfrisur verabschiedet hat. Denn: Auf aufgetauchten Schnappschüssen präsentierte sich der einstige One Direction-Star mit einem Buzzcut. Seine Fans fragen sich seither, was es mit der Typveränderung auf sich hat. Nun ist sich ein Insider sicher: Harry verfolgt mit seiner Verwandlung ein bestimmtes Ziel.

Eine Quelle verrät gegenüber Daily Mail, was es mit dem kahl rasierten Kopf des 29-Jährigen auf sich hat. "Harry war auf der Suche nach etwas Anonymität", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Wenn das Rasieren seines Kopfes einige Leute dazu bringt, ihn für ein paar Wochen oder Monate nicht zu bemerken, dann ist das das beste Szenario für ihn." Allerdings sei die gewünschte Privatsphäre nicht von sonderlich langer Dauer gewesen.

Die Behauptung steht allerdings im klaren Kontrast zu den Aussagen von Harrys Mutter. In einem TikTok-Clip berichtet ein Fan davon, wie er Anne Twist am Wochenende zufällig in einem Möbelgeschäft getroffen und nach den Gründen für die veränderte Frisur ihres Sohnes gefragt habe. "Weil er Urlaub hat. Er hatte Lust auf Abwechslung", soll die 56-Jährige darauf geantwortet haben.

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Getty Images Harry Styles, Sänger

Instagram / annetwist Anne Twist und Harry Styles, 2023

