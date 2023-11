Hilft Taylor Swift ihrem Travis bei seinen Businessplänen?

Von ihr kann er bestimmt noch etwas lernen! Seit einigen Wochen ist bekannt, dass sich Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34) daten. Beide unterstützen sich immer wieder gegenseitig bei den NFL-Spielen oder ihren Konzerten und bekunden öffentlich ihre Liebe zueinander. Taylor zählt derzeit zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit und nimmt mit ihrer Tour Millionen von Euros ein. Ein Experte vermutet, dass sie nun auch Travis unter die Arme greifen will, damit er sein Business gut verwaltet!

Eric Schiffer, ein Vorsitzender der in Los Angeles ansässigen Firma Reputation Management Consultants, glaubt, dass Taylor den Chiefs-Spieler in Sachen Business berät. "Soweit wir wissen, coacht Taylor Travis darin, wie er Geld verdienen kann, denn sie ist jemand, die ihre Partner gerne unterstützt", führt er gegenüber The Sun aus. In der letzten Zeit habe Travis nämlich fünf Marken angemeldet: "Travis Kelce", "Flight 87", "Alright Nah", "KillaTrav" und "Kelce's Krunch". Gerade dadurch, dass ihre Beziehung nun öffentlich ist, sei Taylor darauf bedacht, dass niemand Travis geschäftlich schaden will.

Zu Beginn ihrer Beziehung haben viele daran gezweifelt, ob das echte Liebe ist oder nur eine PR-Masche. Der Geschäftsmann Eric glaubt nicht, dass TayTay und Travis ihre Liebe aus kommerziellen Gründen faken: "Es ist eine moderne, Disney-ähnliche Romanze mit einem Footballstar mit Charisma und einer Megastar-Musikikone, die einen Charakter hat, zu dem junge Leute aufschauen."

