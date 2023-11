Travis Kelce war "schockiert" von Taylors Hommage an ihn!

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Am vergangenen Wochenende trat Taylor Swift (33) im Rahmen ihrer großen Tour in Buenos Aires auf. Ihr neues Date Travis Kelce (34) schaute vom VIP-Zelt zu und durfte sich freuen: Ihm wurde eine besondere Ehre zuteil, als die Sängerin eine Songzeile änderte und den NFL-Star darin erwähnte. Von dieser süßen Geste war Travis total überrascht!

In seinem Podcast "New Heights" quetscht Travis' Bruder Jason Kelce (36) ihn bezüglich der neuesten Ereignisse aus – vor allem in Bezug auf die veränderte Songzeile. "Ich hatte keine Ahnung. Na ja, ich hatte vielleicht eine kleine Ahnung, aber als ich es aus ihrem Mund hörte, war ich immer noch schockiert. Ich dachte: 'Oh, das hat sie gerade wirklich gesagt'", gibt Travis zu. Außerdem betont der Kansas-City-Chiefs-Star: "Die Show war sogar noch mitreißender, weil ich wusste, dass ich sie noch ein bisschen mehr genießen konnte, und ja, Taylor hat die Hütte absolut gerissen. Sie hat es gerockt und es sah so aus, als hätte sie Spaß da oben."

Aber was sang Taylor eigentlich, was Travis so überraschte? In ihrem Song "Karma" dichtete die 33-Jährige nämlich die Zeile "Karma ist der Typ auf dem Bildschirm" zu "Karma ist der Typ bei den Chiefs" um. Clips von dem Konzert gingen ziemlich schnell im Netz viral.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

