Justin Timberlake und *NSYNC-Kollegen strahlen zusammen!

Gibt es bald doch eine richtige Reunion? *NSYNC hatte in den 1990er-Jahren die Herzen von Millionen Fans höherschlagen lassen. Seit mehreren Jahren gehen die Mitglieder der Band getrennte Wege. Erst vor wenigen Wochen brachten sie jedoch für Justin Timberlakes (42) neuen Animationsfilm "Trolls Band Together" ihren ersten Song in 20 Jahren heraus – und jetzt zeigen sich die *NSYNC-Boys auch alle zusammen bei der Premiere des Films!

Am Mittwoch fanden sich Lance Bass (44), JC Chasez (47), Joey Fatone (46) und Chris Kirkpatrick (52) sowie Justin Timberlake in Los Angeles zusammen, um den Filmstart von dem neuen "Trolls"-Teil zu feiern. Die "Bye Bye Bye"-Interpreten schritten gemeinsam über den roten Teppich und strahlten im Blitzlichtgewitter. In dem Streifen übernimmt Justin bereits zum dritten Mal die Synchronisation des Hauptcharakters Branch. Seine vier Ex-Bandkollegen sind auch als Troll-Figuren zu hören.

Sind der Song und die Zusammenarbeit die Vorboten einer Reunion? Schon lange wird spekuliert, dass sich *NSYNC wieder zusammentun will. Ein Insider hatte diesbezüglich gegenüber National Enquirer erwähnt, dass dies bisher an Justin gescheitert sei. Er soll angeblich bis zu 80 Prozent des möglichen Nettogewinns fordern, falls die Band auf Tour geht, da er als Solokünstler viel erfolgreicher als die anderen Mitglieder gewesen sei.

Getty Images Der Cast von "Trolls Band Together"

Getty Images Die Mitglieder von *NSYNC im Jahre 1999

Getty Images Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez, und Chris Kirkpatrick bei den VMAs 2023

