Kurz nach Geburt: Jana Kramer macht Allan Liebeserklärung

Jana Kramer (39) schwebt im Baby-Himmel. Die One Tree Hill-Darstellerin ist erst am Dienstag wieder Mutter geworden. Der kleine Roman ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Allan Russell (42). Allerdings hat die US-Amerikanerin bereits zwei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Mike Caussin (36). Aktuell könnte Jana wohl aber kaum glücklicher sein. Jetzt macht sie ihrem Liebsten erst einmal eine süße Liebeserklärung.

In ihrer Instagram-Story meldet Jana sich aus dem Krankenhaus und zeigt dabei nicht nur ihren kleinen Wonneproppen. Einige Bilder zeigen auch den Moment der Geburt, bei dem vor allem einer die ganze Zeit an ihrer Seite war: ihr Schatz Allan. "Der am meisten unterstützende Mann der Welt. Danke!", schreibt sie deutlich gerührt zu einem Foto, auf dem der einstige Fußballprofi ihr liebevoll über den Kopf streicht.

Wie glücklich Jana und Allan nach der Geburt sind, beschrieben die beiden schon direkt am Tag der Geburt. Die ersten Bilder durfte People veröffentlichen und die Blondine erklärte ergriffen: "Allan und ich sind überglücklich und wirklich dankbar, die Geburt unseres Sohnes Roman James Russell bekannt geben zu können. Wir fühlen uns gesegnet, dass wir die Chance hatten, gemeinsam etwas so Besonderes zu schaffen."

Instagram / kramergirl Jana Kramer und ihre Kinder

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Freund Allan Russell und den beiden Kindern

Instagram / kramergirl Jana Kramer mit ihrem Baby Roman

