Liebt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina noch Robert?

Sind sie immer noch glücklich? Robert und Marina waren bei Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar getreten, um sich das Eheversprechen zu geben – und das, ohne sich jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Dennoch funkte es zwischen dem Projektleiter in der Energiebranche und der medizinischen Fachangestellten auf Anhieb. Sind Robert und Marina auch nach dem Finale noch verliebt ineinander?

Das macht der 35-Jährige nun in einem süßen Post auf Instagram deutlich. "Bei uns wurde aus Wissenschaft Liebe und diese kennt keine Grenzen. Alle zukünftigen Herausforderungen meistern wir zusammen", schwärmt er und fügt hinzu: "Wenn wir einmal den richtigen Partner gefunden haben, lassen wir ihn nie wieder los. Wir können uns heute nicht glücklicher schätzen." Dabei wolle das Paar auch den Experten Dr. Sandra Köhldorfer (42), Beate Quinn und Markus Ernst einen besonderen Dank aussprechen.

Im großen Finale gestand Marina ihrem Robert sogar schon ihre Liebe. "Da gibt es eine Sache, die ich dir nie gesagt habe. Also es ist schon so, dass ich mich in dich verliebt habe und dass ich mir das so nie hätte erträumen können", schluchzte die 28-Jährige in der letzten Folge der diesjährigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel. Vor lauter Rührung kullerten ihr einige Tränen über die Wangen.

Instagram / robert_hadeb.2023 Robert und Marina, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / robert_hadeb.2023 Marina und Robert, einstige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

