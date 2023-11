"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina gesteht Robert Liebe

Bei Marina und Robert hat es heftig gefunkt! Die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter in der Energiebranche haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben. Dabei kannten sie sich bis zu ihrer Trauung gar nicht und vertrauten lediglich auf die Analyse der Experten, die sie zu einem Match bestimmt hatten – mit Erfolg. Im großen Finale der Show haben sich die beiden für den Fortbestand ihrer Ehe entschieden. Marina gestand Robert sogar ihre Gefühle!

"Da gibt es eine Sache, die ich dir nie gesagt habe. Also es ist schon so, dass ich mich in dich verliebt habe und dass ich mir das so nie hätte erträumen können", schluchzte die 28-Jährige in der letzten Folge der diesjährigen Staffel gegenüber ihrem Liebsten. Ihr kamen vor lauter Rührung sogar die Tränen. Robert legte daraufhin liebevoll seinen Arm um sie und drückte ihr einen Kuss auf den Mund. Dann erwiderte er ihre Worte: "Ich liebe dich auch."

Dass Marina sich eine gemeinsame Zukunft mit Robert vorstellen kann, hatte sie bereits während der Flitterwochen deutlich gemacht. "Ich wünsche mir schon sehr lange Kinder und es ist schön zu sehen, dass er das auch will. [...] Ich kann mir gut vorstellen, dass er der Papa meiner Kinder ist", hatte sie damals erzählt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

Anzeige

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de