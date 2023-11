Neuzugang beim großen Promi-Büßen: Emmy Russ nervt alle!

Emmy Russ (24) eckt direkt mal an! Aktuell läuft die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen. In der Realityshow werden zwölf deutsche Stars mit ihren Sünden konfrontiert und müssen in der Runde der Schande sowie in heftigen Challenges für ihre Fehltritte büßen. Bereits die erste Folge bot einiges an Eskalation. Nun kommt gleich noch mehr Zündstoff mit Emmy ins Spiel!

In der zweiten Folge bekommt der Cast um Steff Jerkel (54), Patrick Romer (27) und Yvonne Woelke (41) mit Emmy direkt mal einen Neuzugang, der kein Blatt vor den Mund nimmt: "Das Beste kommt zum Schluss." Na ja, das sehen ihre Mitstreiter aber eher anders. "Ich mag solche Frauen nicht, die so reinkommen: 'Ich bin jetzt Prinzessin, Königin und alle müssen jetzt machen, was ich sage'", motzt beispielsweise Yvonne angefressen. Emmy packt aber direkt die Angriffslust: "Da sind so viele Charaktere dabei, die ich unsympathisch finde. Da bekomme ich direkt Lust, mich zu streiten."

Auch die Zuschauer sind nicht unbedingt die größten Fans von der einstigen Kampf der Realitystars-Darstellerin. "Lisha mag Emmy. Okay, das kann nichts Gutes heißen", merkt ein User auf X an. Ein anderer wird sogar noch deutlicher: "Ich kotze gerade: Emmy Russ? Da ist ja alles am Start, was Brechreiz erzeugt."

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Juni 2022

Instagram / emmyruss Emmy Russ, ehemalige "Promis unter Palmen"-Kandidatin

Wie findet ihr Emmys Auftritt als Neuzugang?



