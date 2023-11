Sommerhaus-Liebling: Arben und Justine überfordert mit Image

Sie galten als Underdogs – mittlerweile sind Justine Dippl und Arben Zekic aber die TV-Lieblinge. Als Ex von dem Dschungelkönig 2013 Joey Heindle (30) war die Brünette in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars vorgestellt worden. Denn die meisten Kandidaten und auch viele Zuschauer wussten nicht, wer das Paar überhaupt ist. Am Ende entpuppten sie sich als die Lieblinge der Sendung – das überfordert Justine und Arben noch etwas...

Im Gespräch mit RTL erklären die Friseurin und der Busfahrer: "Wir sind das gar nicht gewohnt, dass Leute ankommen und Fotos haben wollen." Ihr neuer Promi-Status und die netten Reaktionen auf der Straße waren zunächst gewöhnungsbedürftig – aber trotzdem schön. "Das Feedback, was wir von draußen bekommen, ist einfach unfassbar", strahlt Justine im Interview.

Aber auch das Reality-TV-Business scheint ihnen nun zu gefallen. "Es macht Spaß und man verdient auch viel Geld damit", erzählt Justine weiter und betont, dass sie auch andere Angebote annehmen werden: "Klar nehmen wir mit, was kommt." Denn Friseurin und Busfahrer würden sie nicht gerne ihr Leben lang bleiben wollen.

