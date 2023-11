"Betrunken und wütend": Dean McDermott dachte an Suizid

Dean McDermott (57) macht ein erschreckendes Geständnis. Im Juni hatten der Schauspieler und seine Ex Tori Spelling (50) ihre Trennung bekannt gegeben. Kurz danach erklärte er bereits, dass seine Abhängigkeit von Tabletten und Alkohol ein Grund für das Ehe-Aus gewesen sei. Er offenbarte, fast jeden Abend ein Fünftel einer Tequila-Flasche getrunken zu haben. Nun gibt er noch mehr preis: Dean stand nach einem heftigen Streit sogar kurz vor einem Suizidversuch.

Im Interview mit Daily Mail erinnert der Kanadier sich an einen absoluten Tiefpunkt seiner Sucht. Nach der Einnahme von "sechs oder sieben Schlaftabletten" in Kombination mit Alkohol habe er einen "betrunkenen und wütenden" Streit mit Tori gehabt. In der Hoffnung, die Konsequenzen nicht mehr erleben zu müssen, habe er dann ein Statement bei Instagram geteilt. "Es war eine Nacht, in der ich gegen sie und meine Kinder wütete und ich sah das Licht, das letzte Flackern der Flamme in ihren Augen erlöschen", meint Dean. Danach sei er am Ende seiner Kräfte gewesen und sah die Beziehung als gescheitert an, was er seinen Fans mitteilen wollte. Das Video habe er aber wieder gelöscht.

Nach der Trennung scheint Dean aber mittlerweile wieder jemanden gefunden zu haben, der ihn stützt. Paparazzi erwischten ihn schon mehrmals mit einer unbekannten Frau. Unter anderem am Flughafen zeigten sie sich sehr vertraut – es gab sogar einen kleinen Kuss.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Getty Images Dean McDermott, September 2019



