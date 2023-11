Danni Büchner gedenkt ihres Mannes Jens am fünften Todestag

Er hat eine große Lücke hinterlassen. Am 17. November 2018 hatte die Familie Büchner einen schweren Verlust erlitten: Jens Büchner war an den Folgen von Lungenkrebs mit 49 Jahren verstorben. Damit hinterließ der Goodbye Deutschland-Auswanderer seine Frau Danni (45), ihre gemeinsamen Zwillinge Jenna und Diego sowie seine Ziehkinder Joelina (23), Jada (18) und Volkan. "Heute möchte ich mit euch über einen ganz besonderen Menschen sprechen, der vor fünf Jahren viel zu früh von uns gegangen ist – mein lieber Ehemann Jens", trauert heute seine Frau an seinem fünften Todestag um ihn.

