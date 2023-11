Das erwartet die Fans in "Grey's Anatomy"-Jubiläumsstaffel!

In der 20. Staffel wird alles anders. Im kommenden Jahr feiert Grey's Anatomy sein Bestehen von zwei Jahrzehnten. Und die neue Staffel bringt viele Veränderungen mit sich. Vor allem der Ausstieg der langjährigen Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (54) dürfte bei vielen Fans für ein ungewohntes Bild sorgen. Die Produktion scheint diese Veränderung für ein paar Neuerungen nutzen zu wollen – und darauf können sich die "Grey's Anatomy"-Fans freuen.

Wie der Sender ABC bekannt gibt, geht die neue Staffel in den USA im Frühjahr 2024 los. Nach den Ausstiegen führt die Produktion nun wohl eine neue Generation von Ärzten ein. Dazu gehören unter anderem die Darsteller Harry Shum Jr. (41), Alexis Floyd (29) und Adelaide Kane. Aber lange geliebte Charaktere bleiben den Anhängern erhalten. So sollen vor allem Teddy (Kim Raver, 54) und ihr Gatte Owen (Kevin McKidd, 50) für ordentlich Drama sorgen: Noch ist nämlich nicht geklärt, ob Teddy ihren Zusammenbruch in Staffel 19 überlebt. Allerdings ist die Teilnahme von Schauspielerin Kim in der neuen Season bereits bestätigt.

Aber auch in Sachen Produktion geht "Grey's Anatomy" neue Wege. Denn die Showrunnerin Krista Vernoff (52) kehrt der Serie den Rücken zu, nachdem sie sie viele Jahre lang betreut hatte. Frischen Wind bringt ihre Nachfolgerin Meg Marinis. Die gehört zwar schon lange zum Produktionsteam, sammelte aber auch Erfahrung als medizinische Forscherin und Story-Redakteurin.

