Diese zwei VIPs ziehen ebenfalls in den Promi-BB-Container!

Nun ist der Container komplett gefüllt! Am kommenden Montag startet endlich wieder Promi Big Brother. Mittlerweile sind schon Stars wie Peter Klein (56), Paulina Ljubas (26), Dominik Stuckmann (31), Yeliz Koc (30) und einige andere bestätigt. Doch der große Bruder hat noch zwei Plätze übrig, die nun vergeben wurden: Diese beiden Stars ziehen ebenfalls in den Container von "Promi Big Brother" 2023!

Via Sat.1-Livestream konnten Fans live mitverfolgen, welche Promis noch die Ehre haben, um die 100.000 Euro zu kämpfen. Ziemlich überraschend werden sich auch Big Brother-Urgestein Jürgen Milski (59) und Iris Klein (56) zwei Wochen lang dem Abenteuer "Promi Big Brother" stellen. Besonders Jürgen freut sich auf diese Zeit: "Für mich ist das so eine große Ehre. Seit 23 Jahren bin ich in diesem Business und daran ist 'Big Brother' Schuld."

In diesem Jahr gibt es aber auch ein paar Neuerungen. So gab es zum ersten Mal die Möglichkeit via Wildcard in den Container zu ziehen. Diese Ehre wurde Marco Strecker (21) zuteil. Auch neu ist, dass es einen 24/7-Livestream gibt, bei dem Fans den ganzen Tag und zu jeder Uhrzeit ihre Lieblingspromis beobachten können.

SAT.1 / Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

RTL2 Reality-TV-Star Jürgen Milski

Instagram / itsofficialmarco Marco Strecker, Influencer

