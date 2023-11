Für Promi BB: Dominik Stuckmann holt sich Tipps bei Filip

Er sucht seinen Rat! In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Promi Big Brother geht in eine neue Runde – und der Cast kann sich sehen lassen! Neben Manuela Wisbeck (40), Ron Bielecki (25) und Co. darf auch der TikToker Marco Strecker (21) mithilfe der Promi-BB-Wildcard in den Container ziehen. Aber auch Dominik Stuckmann (31) will den diesjährigen Sieg mit nach Hause holen – dafür holte er sich Tipps bei seinem guten Freund Filip Pavlovic (29)!

Das verrät der einstige Bachelor im Interview mit Promiflash – denn Filip scheint ganz genau zu wissen, wie es im Reality-Business läuft: "Der Junge war ja der Dschungelkönig und hat ja schon ein relativ großes Experiment hinter sich." Doch welchen Rat hatte Filip für Dominik? "Er hat auch gesagt: 'Sei, wie du bist, probier nicht, jemand anderes zu sein – dann wirst du das Ding rocken. Probier einfach, dich voll auf dieses Projekt zu fokussieren, zu konzentrieren und deine gesamten Gedanken darauf zu beziehen'", gibt Dominik preis. Das Wichtigste sei jedoch, dass er "authentisch" bleibt.

Neben Filip gehört vor allem Dominiks Freundin Anna Rossow (35) zu seinen größten Supportern. Dass sich die beiden in den kommenden Wochen nicht sehen werden, mache den Turteltauben allerdings zu schaffen. "Das ist eine sehr, sehr komische Situation für uns beide, weil wir noch nie so lange voneinander getrennt waren, seitdem wir zusammen sind. Es ist schon so eine kleine Herausforderung, auch für unsere Beziehung", verrät der 31-Jährige außerdem gegenüber Promiflash.

SAT.1/Nadine Rupp Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2023

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Instagram / dominik.stuckmann Anna Rossow und Dominik Stuckmann im August 2022 auf Mykonos

