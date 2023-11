"Promi Big Brother" mit Ex Peter: Iris Klein hat "Angst"

Die Herzen ihrer Fans schlugen bei dieser Nachricht höher: Iris Klein (56) zieht ins Promi Big Brother-Haus. Doch die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin wird im Haus auf ein altbekanntes Gesicht treffen – ihr Ex Peter Klein (56) ist ebenfalls Kandidat der aktuellen Staffel. Das Ehepaar trennte sich dieses Jahr nach einer angeblichen Affäre des 56-Jährigen. Iris verrät nun, wie es ihr mit dieser außergewöhnlichen Situation geht!

In ihrer Instagram-Story äußert sich die Gastronomin zu ihrem Einzug in den Container. "Ich bin so dankbar, dieses Jahr dabei sein zu dürfen", freut sich die dunkelhaarige Powerfrau. Doch die nächsten Zeilen lassen vermuten, dass die dreifache Mutter mit der Teilnahme auch hadert: "Natürlich bin ich superaufgeregt und habe auch ein bisschen Angst vor der Situation." Nichtsdestotrotz lässt Iris sich nicht entmutigen: "Ich versuche natürlich alles zu geben und das Ding hier zu rocken für mich und für euch."

Yvonne Woelke (41), die angebliche Affäre von Peter, äußerte sich bereits zu der "Promi Big Brother"-Teilnahme ihrer Erzfeindin. "Wenn das nicht alles geplant gewesen war von der Hexe, dann fresse ich einen Besen. Das war alles von Australien bis jetzt geplant", hetzt die Blondine in ihrer Instagram-Story gegen Iris.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Peter Klein im April 2019

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

