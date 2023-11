So viel hat Dani Dyer in Zwillingsschwangerschaft zugenommen

Wie viel hat sie gewogen? Dani Dyer (27) war 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. Vom Vater ihres Sohnes trennte sich die einstige Kandidatin der britischen Love Island-Ausgabe jedoch kurz darauf. Mittlerweile ist sie mit dem Fußballer Jarrod Bowen (26) zusammen. Im Januar überraschten die Turteltauben ihre Fans mit der frohen Botschaft, dass sie Zwillinge erwarten würden. Vier Monate später erblickten ihre beiden Sprösslinge das Licht der Welt. Nun gibt Dani einige Einblicke in die Zwillingsschwangerschaft!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich die TV-Bekanntheit den neugierigen Fragen ihrer Fans. Dabei beantwortet sie auch, wie viel sie während der Schwangerschaft auf die Waage gebracht hat. Dazu teilt sie einen Clip, in dem ihre große Babykugel zu sehen ist. "Ich habe etwa 20 Kilo zugenommen", schreibt Dani dazu. Das sei in etwa so viel wie auch bei ihrer ersten Schwangerschaft mit Söhnchen Santiago. "Aber ich bin sehr gefräßig gewesen, als ich mit Santiago schwanger war, während mein Bauch bei den Mädchen einfach riesig war", erklärt sie weiter.

Vor einigen Monaten verriet Dani in einer Fragerunde auf Instagram ganz offen, wie ihr das Leben als dreifache Mama so gefällt: "Es ist erstaunlich, aber man muss einfach so gut es geht eine Routine finden, würde ich sagen... aber ich liebe es und würde es um nichts in der Welt ändern."

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, TV-Bekanntheit, und Jarrod Bowen, Fußballer

Instagram / danidyerxx Dani Dyer im April 2023

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihrem Zwillingen im Juni 2023

