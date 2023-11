"Temptation Island"-Mimi stellt Denise' Beziehung infrage

Michelle Gwozdz (29) hat eine klare Meinung darüber. Bei Temptation Island V.I.P. gibt Lorik Bunjaku (27) vor allem bei den Partys Vollgas, während sich seine Partnerin Denise Hersing (27) in der Frauenvilla am Anfang eher zurückhält. Erst als sie durch einen Schlüssellochmoment erfährt, dass ihr Liebster sie einige Male schon angelogen hat, um unbemerkt feiern gehen zu können, fängt sie an, die Partys zu genießen. Allerdings wird Denise am Tag danach von einem schlechten Gewissen geplagt, was ihre Freundin Mimi einfach nicht verstehen kann!

"Ich habe das Aufblühen von [ihr] so geliebt. Ich war so ein richtiger Cheerleader, weil ich gesehen habe, wie sie strahlt und was für einen Spaß sie haben kann", erklärt die 29-Jährige Promiflash. Doch dass sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin im Nachhinein so schlecht fühlt, weil sie den Verführern Shots in den Mund gefüllt hat, stößt Mimi sauer auf: "Dass Denise nach dem Feiern […] so viel bereut und wieder geweint hat, zeigt mir einfach, was für eine Doppelmoral diese Regeln in der Beziehung sind. Er macht genau das gleiche, meiner Meinung nach schlimmer, und sie fühlt sich schlecht. Katastrophe."

Doch warum bereut Denise ihr Verhalten so sehr? "Weil das Thema 'Shot-Girl' schon einmal Streit hervorgerufen hat", erklärt die 27-Jährige Promiflash und führt das weiter aus: "Ich hatte Angst, dass es Lorik dann so reizt, wenn er es sieht, dass ich es mir selbst versaut habe."

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz im Juli 2023

Anzeige

Instagram / denise.hersing Denise Hersing im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de