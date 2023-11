Darum bereut "Temptation Island"-Denise "Shot-Girl"-Aktion

Denise Hersing (27) rudert zurück. Die Influencerin macht bei Temptation Island V.I.P. schon öfter klar, dass bei ihr und ihrem Partner Lorik (27) der Haussegen schief hängt: Sie erzählte mehrfach, dass sie sich für ihren Liebsten sehr zurückhalte. Auch Mitstreiterin und Freundin Mimi (29) ist der Meinung, dass der Mannheimer die Beauty total verändert habe. Deshalb gibt die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin jetzt Gas bei einer Party – doch am nächsten Tag bereut Denise es schon wieder. Promiflash erklärt sie, warum.

In der aktuellen Folge sind Partyszenen von der 27-Jährigen zu sehen, in denen sie den Verführern Shots direkt aus der Flasche in ihren Mündern verteilt. Am nächsten Tag lässt sie den Abend allerdings in Gedanken Revue passieren und bereut diese Aktion sehr – aber warum? "Weil das Thema 'Shot-Girl' schon einmal Streit hervorgerufen hat", erklärt sie Promiflash und merkt an: "Ich hatte Angst, dass es Lorik dann so reizt, wenn er es sieht, dass ich es mir selbst versaut habe." Allerdings könne sie nicht verstehen, warum das Verteilen der Shots ihren Partner so triggert.

Außerdem stellt Denise noch einmal gegenüber Promiflash klar: "Ich liebe es zu tanzen und Party zu machen, dazu brauche ich keinen Club. Ich kann trotzdem feiern und sexy sein und dabei treu bleiben." Deshalb denke sie nicht mehr so viel darüber nach, ob Lorik ihr Verhalten gut oder schlechtheißt.

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P"-Kandidaten

RTL / René Lohse Denise Hersing, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2023

Instagram / denisiii._ "Bachelor in Paradise"-Star Denise Hersing

