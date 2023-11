Wow! Sängerin Rita Ora strahlt erneut im freizügigen Outfit

Sie zeigt mal wieder viel Haut! Mit ihren Songs "Anywhere" oder "I Will Never Let You Down" gelang Rita Ora (32) vor Jahren der internationale Durchbruch. Doch nicht nur mit ihrer Mega-Karriere sorgt die Sängerin für Aufsehen: In den vergangenen Monaten wagte sie in Sachen Mode das ein oder andere Experiment und posierte unter anderem in einem transparenten Spitzenkleid auf dem Red Carpet. Nun strahlte Rita erneut in einem gewagten Outfit!

Wie die aktuellen Bilder, die Mail Online vorliegen, zeigen, genossen die 32-Jährige und ihr Ehemann Taika Waititi (48) eine romantische Datenight in New York– und dafür schmiss sich Rita ordentlich in Schale: In einem schwarzen Kleid mit markanten Cut-Outs, durch das ihr Tanga durchblitzt, ging Rita aus – auf den BH verzichtete die "For You"-Interpretin schlichtweg. Ihr Liebster mochte es hingegen etwas bedeckter. In einer beigefarbenen Hose mit dazu passender Jacke strahlte Taika an der Seite seiner Frau.

Sowohl in Sachen Mode als auch in ihrem Liebes- und Berufsleben scheint Rita alles im Griff zu haben – und zwar alles dank der Hochzeit mit Taika. "Wenn man heiratet, wird man reifer, man wird eine Dame, man wird erwachsen, man wird eine Frau. Es war ein echter Weckruf für mich, zu wissen: 'Wow, ich habe wirklich die Kontrolle über mein Leben'", offenbarte die Künstlerin erst in einem Interview mit Blag Magazine.

Rita Ora, Sängerin

Rita Ora, Sängerin

Regisseur Taika Waititi und Sängerin Rita Ora

