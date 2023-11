Mit Álvaro im "Masked Singer"-Rateteam: So findet es Ruth!

Es gibt ein neues Rate-Duo! Die Fans von The Masked Singer können es aktuell kaum noch erwarten: Am Samstag geht die beliebte Ratesendung endlich in eine neue Runde. Während sich neue Promis auf der großen Showbühne tummeln, gibt es auch ein frisches Gesicht im Rateteam. Sänger Álvaro Soler (32) wird Ruth Moschner (47) im Rateteam unterstützen, während es wöchentlich einen wechselnden Gast geben wird. Das hält Ruth von ihrem neuen Rätselpartner!

"Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über seine Anwesenheit und seinen Charme freuen werden", plaudert die Rate-Queen im Interview mit ProSieben aus. Dass der Musiker durchaus gut im Raten ist, habe er bereits 2021 als Gastjuror bewiesen. "Das Gute ist, dass wir in unterschiedlichen Genres zu Hause sind und uns daher prima ergänzen", führt die Moderatorin weiter aus und freue sich, dass "das große Rätselraten" wieder beginnt.

Aber wie bereitet sich die Rate-Queen selbst auf die erste Sendung vor? Immerhin sind in dieser Staffel sogar alle Masken bis zur Show geheim. "Es macht mich wahnsinnig und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen frech von ProSieben, uns so an die kurze Leine zu nehmen. Das ist doch wie Weihnachten und man darf nicht mal in den Flur vor das Bescherungszimmer", beschwert sich Ruth.

