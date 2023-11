Klage gegen Reporter: Lynne Spears fürchtet um Sicherheit

Lynne Spears hat große Angst! Die ehemalige Lehrerin erlangte vor allem wegen ihrer berühmten Tochter Britney Spears (41) Bekanntheit. Und Brits Ruhm hat offenbar nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Mutter Schattenseiten: In ihr Umfeld soll sich nämlich ein Reporter namens Jacob Diamond eingeschlichen haben, um an ihre Tochter heranzukommen. Deswegen erwirkt Lynne nun eine einstweilige Verfügung und fürchtet sogar um ihre Sicherheit.

Wie Daily Mail berichtet, habe Lynnes Freundschaft mit Jacob nämlich schnell eine unschöne Wendung genommen. Nicht nur, dass er sich wohl einzig wegen Britney mit ihr und ihren Freundinnen gut stellte – aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass der angebliche Journalist sich gegenüber den Frauen zunehmend "unberechenbar und aggressiv" verhalten habe. In der dazugehörigen Klage heißt es, Jacob habe versucht, Lynnes "sozialen Kreis zu infiltrieren, [...] in dem Bestreben oder der Hoffnung, in der Lage zu sein, eine persönliche Beziehung zu einer der Töchter der Klägerinnen aufzubauen".

Auch wenn Britney in ihren Memoiren "The Woman in Me" kein gutes Haar an ihrer Familie lässt, sollen Mutter und Tochter sich dennoch vertragen haben. Die beiden trafen sich wohl im Mai dieses Jahres. Bei Instagram schwärmte der Popstar anschließend: "In der Familie gibt es Dinge, die geklärt werden müssen, aber die Zeit heilt alle Wunden. [...] Ich fühle mich so gesegnet, dass wir versuchen konnten, die Dinge richtigzumachen."

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de