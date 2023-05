Nach Treffen: Britney Spears und Mutter haben sich vertragen

Haben sie das Kriegsbeil endlich begraben? Britney Spears (41) hatte 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (70) gelebt. Danach war das Verhältnis zwischen der "Toxic"-Interpretin und ihrer Familie angeschlagen – immer wieder stritt sich die Sängerin öffentlich mit ihren Eltern. Nun sahen sich Britney und ihre Mutter Lynne nach langer Zeit wieder – und das Treffen scheint super verlaufen zu sein!

Ihren Instagram-Fans berichtet die Sängerin nun von dem Besuch. "Meine süße Mama stand gestern nach drei Jahren vor meiner Tür. Es ist so lange her. In der Familie gibt es immer Dinge, die geklärt werden müssen, aber die Zeit heilt alle Wunden", schreibt sie ganz emotional unter ein Kindheitsfoto. Sie habe sich mit der 68-Jährigen richtig ausgesprochen und auch über Dinge geplaudert, die sie lange zurückhalten musste: "Ich fühle mich so gesegnet, dass wir versuchen konnten, die Dinge richtigzumachen. Ich liebe dich so sehr!" Ihr Streit scheint nun tatsächlich Geschichte zu sein: "Ich bin so gesegnet, dass wir nach 14 Jahren zusammen Kaffee trinken können!"

Ein Insider hatte noch vor Kurzem gegenüber Just Jared preisgegeben, dass Lynne und Britney an ihrem Verhältnis arbeiten wollen: "Britneys Mum Lynne würde die Beziehung zu ihrer Tochter gern wiederherstellen und Britney zeigt sich dem gegenüber offen."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

