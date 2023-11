Laura Maria Rypa ist nach Einbruchsversuch eingeschüchtert

Die Auswirkungen machen sich immer noch bemerkbar! Vor wenigen Wochen wollten unbekannte Männer bei Laura Maria Rypa (27) und ihrem Verlobten Pietro Lombardi (31) einbrechen. Das Paar war zu Hause und bemerkte ein Geräusch. Beim Versuch, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, ging eine Glastür zu Bruch. Mit dem Vorfall hat die Influencerin noch immer zu kämpfen: Laura fühlt sich seitdem unsicher.

"Falls ihr es gemerkt habt, bin ich gar nicht mehr so aktiv hier und zeige aktuell recht wenig in meinen Stories", schreibt die Mama des kleinen Leano in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, wie ich so recht damit umgehen soll." Manchmal könne die Blondine alles gut verdrängen, aber dann komme auch wieder eine gewisse Angst hoch. "Ich habe das Gefühl, egal was ich zeige, dass es falsch ist und ich eventuell zu viel damit preisgeben könnte", plaudert sie aus.

Nach dem Einbruch haben Laura und Pietro ihr Sicherheitskonzept überarbeitet. "Seit heute haben wir 24/7 Security vorm Haus, die uns erstmal ein besseres Gefühl geben, die im Garten und auch auf der Straße alles überwachen", teilte der "Cinderella"-Interpret via Instagram mit. Denn der Schock sitze noch tief. Vor allem Laura habe nun abends mit Ängsten zu kämpfen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de