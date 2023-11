Mauricio Umansky nerven die Spekulationen über seine Ehe

Er hat genug von den Gerüchten! Mauricio Umansky und Kyle Richards hatten im September nach 27 Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem ranken sich einige Gerüchte um das Liebes-Aus: Während sowohl dem Unternehmer als auch der Schauspielerin eine Affäre nachgesagt wurde, vermuten auch einige Fans, dass das Ehedrama als Promo für die aktuelle Staffel ihrer Show "Real Housewives of Beverly Hills" inszeniert wurde. Nun meldet sich Mauricio zu Wort!

In einem Auszug des demnächst erscheinenden "The Skinny Confidential Him & Her Show"-Podcasts, der People vorliegt, zeigt sich die TV-Bekanntheit genervt von den Spekulationen rund um ihre Ehe. "Wenn ich weiß, was ich mit meiner Ehe anstelle, werde ich es euch allen sagen. Bis dahin könnt ihr euch alle verpissen und abhauen", schimpft er. Auch die Schlagzeilen über seine und Kyles Beziehung setzen dem "Real Housewives of Beverly Hills"-Star zu, wie er verrät. Das liege vor allem daran, dass diese ständig etwas anderes behaupten würden.

Auch seine Noch-Ehefrau äußerte sich vor einigen Tagen im "Bravo's Hot Mix"-Podcast zu den Gerüchten um eine Fake-Trennung und dementierte diese entschieden. "Wer würde das für Einschaltquoten tun und seine Familie so etwas durchmachen lassen?", fragte sie damals ungläubig.

Getty Images Mauricio Umansky mit Ehefrau Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

