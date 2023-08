"The Crown": Prinzessin Dianas Tod wurde sorgfältig verfilmt

Sie beweisen Feingefühl! Die Drama-Serie The Crown fesselt bereits seit 2016 Royal-Fans. Die Netflix-Show zeigt das Leben der britischen Königsfamilie. Startpunkt ist die Hochzeit von Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99). Mit der nun kommenden sechsten Staffel wird der Zeitraum beschrieben, der auch den Tod von Prinzessin Diana (✝36) umfasst. Nun verraten die Produzenten Andy Harries und Suzanne Mackie, wie sorgfältig sie an die Darstellung von Dianas herangegangen sind.

Prinzessin Diana kam 1997 in Paris bei einem Autounfall ums Leben, nachdem sie von Paparazzi verfolgt wurde. Die Reinszenierung dieser Szenen erforderte viel Fingerspitzengefühl. "Die Show mag groß und laut sein, aber wir sind es nicht. Wir sind nachdenkliche und sensible Menschen. Es gab sehr sorgfältige und lange Gespräche darüber, wie wir es machen wollten", plauderte Suzanne auf dem Edinburgh TV Festival aus. "Das Publikum wird am Ende entscheiden, aber ich denke, dass es feinfühlig und durchdacht nachgestellt wurde. [...] Wir alle haben großen Respekt vor Diana, ich hoffe, das wird deutlich", erklärte sie.

Auch der Tod von Queen Elizabeth II., die während der Dreharbeiten zur finalen Staffel verstarb, werde in der Serie thematisiert. So verriet Andy: "Das Ableben ihrer Majestät hatte Auswirkungen auf uns alle. Es hat die Geschichte nicht grundlegend, aber in gewisser Weise verändert. [...] Die Staffel ist sehr stark und diese Episode sehr respektvoll." So sei die Episode eine Art "Liebesbrief" an die Queen.

Keith Bernstein / Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Netflix / Alex Bailey Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

