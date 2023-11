Zweites Mal schwanger: Chryssanthi Kavazi fängt bei null an

Wie ist die zweite Schwangerschaft für Chryssanthi Kavazi (34)? Vor wenigen Wochen überraschten die GZSZ-Darstellerin und ihr Mann Tom Beck (45) ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwarten Nachwuchs! Rund vier Jahre nachdem ihr erstes Kind – ein kleiner Junge – das Licht der Welt erblickt hat, ist die Schauspielerin erneut schwanger. An die Schwangerschaft und die damit einhergehenden Symptome muss sich Chryssanthi aber erst mal wieder gewöhnen!

"Jede Schwangerschaft ist anders. Meine letzte ist schon vier Jahre her. Irgendwie fange ich wieder bei null an", meint die 34-Jährige im Interview mit RTL-Vipstagram. Nach und nach könne Chryssanthi sich aber an Dinge aus ihrer ersten Schwangerschaft erinnern, die sie mit den Jahren vergessen habe: "Es ist dann so: Ach ja, man ist sehr müde und einem ist vielleicht auch mal schlecht. Aber man meistert es. Wie jede Schwangere kriegt man den Tag rum und ist dann doch froh, wenn man abends im Bett ist."

Womit die Schauspielerin schon bei ihrem ersten Kind zu kämpfen hatte: Schwangerschaftsdemenz. "Ich bin überall und nirgendwo", scherzt Chryssanthi. Bei den Dreharbeiten für GZSZ habe sie deshalb manchmal Probleme, sich den Text zu merken. Außerdem sei ihr oft übel, das merke sie auch bei der Arbeit.

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im November 2022

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi in Paris, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de