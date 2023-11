Britney Spears wirkt nach ihrem Buch-Release total entspannt

Britney Spears (41) lächelt und genießt. Im Oktober erschienen mit "The Woman in Me" die Memoiren der Musikerin. Das Buch wurde mit all den brisanten Enthüllungen der "Cirucs"-Interpretin zum echten Kassenschlager. Angeblich soll die Blondine umgerechnet satte 12 Millionen Euro dafür abgesahnt haben. Ihren Erfolg zelebrierte sie auch im Netz und ließ dafür die Hüllen fallen. Nun sah man Britney das erste Mal seit ihrer Buchveröffentlichung in der Öffentlichkeit.

Am Samstag wurde Britney in West Hollywood gesichtet. Dort aß sie zusammen mit ihrem Manager Cade Hudson in dem Luxushotel Chateau Marmont zu Abend. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin trug ein orangefarbenes Kleid und dazu braune Lederstiefel, wie Fotos zeigen, die TMZ vorliegen. Beim Verlassen des Restaurants machte die 41-Jährige einen entspannten und ausgelassenen Eindruck. Es ist das erste Mal seit einigen Monaten, dass die Schwester von Jamie Lynn Spears (32) von Paparazzi abgelichtet wurde.

Während Britneys Buch hohe Wellen schlug, muss sie sich aktuell aber noch mit ihrer Scheidung rumschlagen. Denn wenn sie und ihr Noch-Ehemann Sam Asghari (29) Pech haben, könnte die Auflösung ihrer Ehe abgewiesen werden. In dem aktuellen Verfahren tut sich nämlich nichts – und Sam versäumte eine wichtige Gerichtsanhörung, um den Stillstand zu klären.

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2023

Getty Images Sängerin Britney Spears

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf einem Event

