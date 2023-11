"7 vs. Wild"-Drama: Scheidet Fritz Meinecke verfrüht aus?

Muss Fritz Meinecke seine eigene Show vorzeitig verlassen? Erst vor wenigen Wochen ging die neue Staffel von "7 vs. Wild an den Start. Zum allerersten Mal treten die Kandidaten als Team an. Show-Erfinder Fritz hat sich dafür seinen langjährigen Freund und Teilnehmer der ersten Staffel, Survival Mattin, an die Seite geholt. Und die beiden scheinen ein wirklich gutes Team zu sein – allerdings könnte es für Fritz und Mattin früher zurück in die Zivilisation gehen als geplant...

Denn gleich zu Beginn stellt ein Problem den beiden große Hürden in den Weg: Mattin kommt wegen seiner Rückenprobleme schon beim Bau des Unterschlupfs an seine emotionale Grenze. "Ich weiß nicht, wie diese Diagnose heißt. Das führt zu Lähmungen, das Einschlafen der Beine, der Halt im Rücken wird verloren", schildert der YouTuber zu Beginn von "7 vs. Wild". Vor allem die körperliche Anstrengung mache ihm zu schaffen. Im Gespräch mit Kumpel Fritz kullern dann sogar die Tränen. Bisher hielt Mattin jedoch tapfer durch, doch in der fünften Folge wird angeteasert, dass ein Duo die Notbremse zieht. Müssen die beiden "7 vs. Wild" etwa abbrechen?

Im Netz bekommt Mattin aber viel Verständnis von den Fans. Ich drücke die Daumen, dass der Rücken nicht zu einem so großen Problem wird, dass sie abbrechen müssen", meint ein User mitfühlend auf X. Besonders der Moment, in dem Fritz seinen Freund tröstend in den Arm nimmt, rührt viele Zuschauer.

Anzeige

Instagram / survival.mattin.official Fritz Meinecke und Survival Mattin, Outdoor-YouTuber

Anzeige

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Webvideoproduzent

Anzeige

Instagram / survival.mattin.official Fritz Meinecke und Survival Mattin, Netzstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de