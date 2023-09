Wird es ernst? Leo DiCaprio mit Mama und Vittoria unterwegs

Wird es zwischen Leonardo DiCaprio (48) und Vittoria Ceretti (25) etwa ernst? In den vergangenen Monaten hatte der Schauspieler mit seinem Liebesleben für mächtig Wirbel gesorgt: Neben Flirts mit Maya Jama (29) bandelte Leo angeblich auch mit Gigi Hadid (28) an. Aktuell soll Leo allerdings Vittoria daten: Immer wieder werden die beiden zusammen erwischt. Dem Titanic-Star soll es richtig ernst mit dem Model sein – so ernst, dass die Turteltauben jetzt sogar Zeit mit Leos Mutter verbringen!

Das zeigen die Bilder, die Page Six vorliegen. Paparazzi erwischten das Duo gemeinsam mit Leos Mama Irmelin Indenbirken am vergangenen Sonntag nach einem Museumsbesuch in Mailand. Für den gemeinsamen Ausflug wählte der 48-Jährige eine schwarze Jacke, die er lässig mit einem Basecap und einer Jeans kombinierte. Aber auch Vittoria blieb leger: Sie trug eine braune Jacke und eine schwarze Cargohose.

Schon wenige Tage zuvor bestätigte ein Insider gegenüber Mirror, dass es zwischen Leo und Vittoria immer ernster werden könnte. "So wie es aussieht, ist ihre Romanze viel mehr als eine flüchtige Affäre", verriet der Informant und fügte dem hinzu: "Sie haben in den letzten Monaten viel Zeit miteinander verbracht und genießen es, sich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen."

Vittoria Ceretti, Model

Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Vittoria Ceretti, Model

