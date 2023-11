Sandra Sicora will keine Bilder von Tommy und Paulina sehen!

Sandra Sicora (31) hat auf dieses Pärchen nicht so viel Lust! Während die einstige Ex on the Beach-Bekanntheit zurzeit Single ist, ist ihr Verflossener Tommy Pedroni schon längst wieder vergeben. Der gebürtige Franzose hat sein Herz an Paulina Ljubas (26) verschenkt. Dass ihr Ex wieder in festen Händen ist, soll den Reality-TV-Star nicht weiter stören. Doch auf Couple-Bilder der Turteltauben kann Sandra bestens verzichten!

In ihrer Instagram-Story richtete sie einen Appell an ihre Community. "Ich mag euch wirklich alle, aber es wäre toll, wenn ihr mir keine Couple-Bilder von meinem Ex schicken würdet. Vielen Dank", erklärte Sandra. Tommy und Paulina als glückliches Pärchen zu sehen, scheint also doch nicht so spurlos an der Influencerin vorbeizugehen.

Einige Tage zuvor hatte sie angedeutet, dass es ihr nicht ganz so gleichgültig sei. "Ich würde lügen, wenn ich sage, es tut nicht weh, dass eine andere Person neben ihm in Nizza am Tisch sitzt, aber so ist es nun mal", gab Sandra in ihrer Instagram-Story zu.

