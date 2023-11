Weihnachten ohne Royals: Herzogin Meghan ist "erleichtert"

Sie hat darauf keine Lust! In vergangenen Jahren litt das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan (42) und der Familie ihres Mannes Prinz Harry (39) sehr: Seitdem das Ehepaar 2020 in die USA ausgewandert war, sorgte es vor allem mit bösen Behauptungen gegen das britische Königshaus für Schlagzeilen. Seitdem lassen sich die beiden nur noch selten in Harrys Heimat blicken. Auch die kommenden Weihnachtsfeiertage sollen Harry und Meghan nicht in Großbritannien verbringen...

Grund dafür sollen die aktuellen Behauptungen sein, dass das Aussteigerpaar die Einladung zu König Charles' (75) Geburtstag abgelehnt hätte – angeblich habe es nämlich nie eine gegeben. "Meghan möchte sich vielleicht nicht mit der königlichen Familie versöhnen, nachdem sie sich von ihnen und den britischen Medien behandelt gefühlt hat. Sie könnte dies als eine Gelegenheit sehen, sich noch weiter von ihnen zu distanzieren und sich darauf zu konzentrieren, ein glückliches Leben mit ihrer Familie in Amerika aufzubauen", erklärt Louella Alderson gegenüber Mirror. So sei die 42-Jährige jetzt umso "erleichterter", auch Weihnachten nicht mit der Royal-Family verbringen zu müssen.

Dass Harry und Meghan an Charles' Ehrentag nicht anwesend waren, soll die Royals nicht sonderlich gestört haben. "Die meisten hochrangigen Mitglieder der britischen Monarchie sind mehr als erleichtert über die Nachricht, dass [...] Harry und Meghan zu der Geburtstagsfeier nicht zurückkehren werden", so Neil Sean gegenüber Fox News. Ein Weihnachtsfest ohne Harry und Meghan sollte dann für Prinzessin Kate (41) und Co. wahrscheinlich auch kein großes Problem sein...

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham, Dezember 2017

