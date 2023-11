Bradley Cooper übte sechs Jahre Dirigieren für "Maestro"!

Für diese Szene übte er ohne Unterlass! Bradley Cooper (48) hatte mit seiner Rolle in der beliebten Komödie "Hangover" seinen Durchbruch am Hollywood-Himmel. Seit einigen Jahren verfasst der Ex-Mann von Irina Shayk (37) auch selbst Drehbücher und führt Regie. In seinem Film "Maestro" spielt er die Hauptrolle, den berühmten Komponisten Leonard Bernstein (✝72). Für den Dreh übte Bradley sechs Jahre lang zu dirigieren!

Der US-Amerikaner offenbarte bei einer Sondervorstellung, dass er Angst gehabt hatte, Leonard Bernstein für den Film zu porträtieren. "Ich war so besorgt um diese Szene, weil wir sie live gespielt haben", zitierte IndieWire den Hollywood-Star. Bradley bezog sich dabei auf die sechs Minuten und 21 Sekunden, die er in dem Film dirigiert. In der Szene ist der berühmte Dirigent zu sehen, wie er das Londoner Symphonieorchesters leitet.

Ob der Schauspieler seinen mutmaßlichen Flirt Gigi Hadid (28) mit den musikalischen Künsten um den Finger wickeln konnte? Aktuell wird nämlich spekuliert, dass die beiden sich daten. Bradley soll mit dem Model bereits in die Heimat ihrer Mutter gereist sein. Die beiden wurden angeblich dabei beobachtet, wie sie in ein Hotel in der Nähe des Anwesens von Yolanda Hadid (59) eingecheckt sein sollen.

