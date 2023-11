Dana Feist meldet sich erstmals zu ihrer Trennung von Gigi

Dana Feist gibt erstmals ein kleines Statement ab. Der berüchtigte Sommerhaus-Fluch scheint erneut zugeschlagen zu haben: Vor wenigen Stunden hatte das Management von Dana bestätigt, dass sie sich von ihrem Freund Gigi Birofio (24) getrennt hat. Bislang haben sich die Realitystars noch nicht persönlich dazu gemeldet und auch die genauen Gründe sind noch nicht bekannt. Jetzt bricht Dana ihr Schweigen.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Soldatin zu Wort und bestätigt die Trennung: "Ich wollte mich eigentlich noch nicht dazu äußern, da ich mich aktuell noch nicht in der Lage dazu fühle. Ja, ich habe mich getrennt!" Weitere Details gibt die Are You The One?-Bekanntheit bislang aber noch nicht preis. "Für diese Trennung gab es mehrere Gründe, obwohl ein ganz bestimmter Grund der Auslöser für meine Entscheidung war", deutet Dana allerdings an.

Im Netz teilte die Beauty bereits vor einigen Stunden einen kryptischen Post, der auf die Trennung anzuspielen scheint. "Mir wurde beigebracht, dass still zu sein den Frieden sichert, bis ich gemerkt habe, wessen Frieden es ist", schrieb die Influencerin zu einem Foto von sich.

Anzeige

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de