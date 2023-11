Diese Sache hasst Cheyenne Ochsenknecht an ihrem Nino sehr!

Das kommt für Cheyenne Ochsenknecht (23) gar nicht infrage! Der Promi-Sprössling von Uwe Ochsenknecht (67) begrüßte erst im Mai 2023 seinen kleinen Sohn. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits hat das junge Model zwei Kinder. Glücklicher könnte die Tochter von Natascha Ochsenknecht (59) momentan daher eigentlich nicht sein. Jetzt plaudert sie aber aus, was sie auf die Palme bringt: Cheyenne kann nämlich eine Sache an ihrem Ehemann Nino überhaupt nicht leiden!

Auf Social Media hatte die Blondine eine Fragerunde gestartet, in der Fans sie ausquetschen durften. So beantwortet die 23-Jährige auf Instagram die Frage, was sie am meisten an ihrem Nino hasst. "Unpünktlichkeit!", schreibt das Model in Großbuchstaben. Statt einer Stunde brauche ihr Liebster immer doppelt so lange und das gefällt ihr gar nicht. Doch auch nette Worte hat Cheyenne für ihren Mann übrig. So schwärmt sie: "Aber wenn ich schlecht gelaunt bin oder einen Angstschub kriege, beruhigt er mich und ist geduldig."

Wie glücklich die Zweifach-Mama in ihrer Ehe mit Nino ist, zeigte sie zuletzt anlässlich ihres ersten Hochzeitstages. In den sozialen Medien verkündete Cheyenne dankbar: "Heute feiern wir die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben." Dazu hatte sie ein Bild gepostet, das ihre Liebe zu ihrem Mann untermalte.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino und ihrer Tochter Mavie im Dezember 2021

Getty Images Cheyenne Ochsenkencht und Nino Sifkovits, 2022

