Nach zweieinhalb Jahren: Georgina Fleur stillt nicht mehr

Sie möchte nicht mehr stillen! Georgina Fleur (33) hat gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Kubilay Özdemir eine Tochter. Nach einigen Konflikten mit ihrem Verflossenen zieht sie diese jedoch alleine in Dubai auf. Obwohl die TV-Bekanntheit vieles aus ihrem Privatleben preisgibt, ist sie darauf bedacht, ihre Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Mit Promiflash spricht Georgina nun über ihre Entscheidung, mit dem Stillen aufzuhören!

Im Interview mit Promiflash verrät das Model, warum es nach zweieinhalb Jahren mit dem Stillen seines Sprösslings aufgehört habe: "Meine Kleine ist jetzt groß genug. Ich fand es unangenehm, wenn sie in der Öffentlichkeit immer wieder an meine Brust wollte und einfach mein Oberteil heruntergezogen hat." Dennoch sei es für die Dschungelcamp-Kandidatin eine rundum positive Erfahrung gewesen. "Von Anfang an hatte ich mir vorgenommen, sie mindestens sechs Monate zu stillen. Das hat sich so ergeben und das war wunderschön. Ich liebe unsere intensive Mama-Tochter-Beziehung", schwärmt sie.

Auch wenn Georgina mittlerweile Teil der Realityshow B:Real ist, welche die Teilnehmer ganz privat zeigt, hält sie weiterhin an ihrem Vorsatz fest, ihre Tochter nicht der Öffentlichkeit zu präsentieren. "Ich habe sie bis jetzt gar nicht gezeigt und ich sage euch, ich ziehe diesen Film komplett durch, ich lasse sie verpixeln", erklärte sie bereits in einem früheren Promiflash-Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, Mai 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Oktober 2022

