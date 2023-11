Prozessbeginn: Shakira erscheint gut gelaunt vor Gericht

Shakira (46) lässt sich nichts anmerken! Die Sängerin hat einige schwere Monate hinter sich. Nicht nur trennte sich ihr Ehemann Gerard Piqué (36) von ihr und ist jetzt schon wieder vergeben – auch einen Gerichtsprozess hat sie am Hals. Der "Hips Don't Lie"-Interpretin wird Steuerbetrug vorgeworfen. Jetzt startet Shakrias Gerichtsprozess – aber viele Sorgen scheint sie sich nicht zu machen.

Auf den neuesten Fotos kommt Shakira gerade vor dem Gericht an. In einem rosafarbenen Hosenanzug mit passender Handtasche und Sonnenbrille erscheint die Musikerin vor dem Gericht in Barcelona. Dabei lächelt Shakira freundlich und winkt einigen Schaulustigen glücklich zu. Danach ging sie entspannt in das Gebäude, um sich dem Prozess zu stellen.

Der 46-Jährigen wird vom spanischen Staat vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 fast 15,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Auch in dem Jahr 2018 soll sie Steuerbetrug begangen haben. Bislang bestreitet die gebürtige Kolumbianerin die Vorwürfe und wiegt sich in Unschuld.

Getty Images Shakira beim Cannes Filmfestival im Mai 2022

Getty Images Shakira vor dem Gericht, November 2023

Getty Images Shakira, Sängerin

