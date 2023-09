Zweiter Strafantrag wegen Steuerhinterziehung gegen Shakira!

Shakira (46) muss bald vielleicht wieder vor Gericht! Die Musikerin hatte bereits im Sommer 2021 erstmals wegen ihrer Finanzen für Schlagzeilen gesorgt: Ihr war vom spanischen Staat vorgeworfen worden, zwischen 2012 und 2014 knapp 15,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Im vergangenen Juli kam dann ein weiteres Verfahren dazu, in dem für das Jahr 2018 wegen Steuerbetrugs ermittelt wurde. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft dazu offiziell einen Strafantrag gegen Shakira gestellt.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press. Der Strafantrag sei demnach am Dienstag beim zuständigen Gericht in der spanischen Stadt Esplugues de Llobregat eingereicht worden. Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte werfe der 46-Jährigen darin vor, dem Land Einkommens- und Vermögensteuern in Höhe von etwa 6,7 Millionen Euro schuldig zu sein. Es werde laut dem Medium jetzt geprüft, ob Shakira sich dafür vor Gericht verantworten muss.

Für ihr erstes Steuervergehen wird der Kolumbianerin schon bald der Prozess gemacht. Am 20. November sollen die insgesamt zwölf Sitzungen am Gericht in Spanien losgehen, wie The Sun berichtete. Shakira solle dort am ersten Verhandlungstag eine Aussage machen, müsse danach aber nicht mehr vor Ort sein. Ihr drohen bis zu acht Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von rund 23 Millionen Euro.

