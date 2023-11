Schönheits-OP: Ricarda Raatz lässt sich das Fett absaugen

Ricarda Raatz legt sich wieder unters Messer. Vor einigen Jahren ließ sie sich bereits die Nase richten und sprach offen mit ihren Fans über den Eingriff. Dann folgte eine Brust-OP. Nun zieht es die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin erneut zum Beauty-Doc – und ihre Follower nimmt sie dieses Mal gleich mit. Ihr neues Vorhaben? Ricarda lässt eine Fettabsaugung vornehmen!

Auf Instagram meldet sich Ricarda zunächst auf dem Weg in die Praxis. "Ich bin ultraaufgeregt, ich habe schon ein bisschen Herzrasen", gesteht sie. Vor Ort lässt die Beauty dann den Chirurgen sprechen. Etwa zwei bis drei Stunden solle der Eingriff dauern, geplant sei eine große Fettabsaugung an mehreren Stellen. "Jetzt gleich gehe ich ins Träumeland, und wenn ich wieder aufwache, dann sage ich euch, wie es mir geht!", verspricht sie ihren Fans.

Bereits bei ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars in diesem Jahr klagte sie über ihre angeblichen Problemzonen. Mehrfach kommentierte die Influencerin unzufrieden ihren Bauch und musste sich sogar einen gemeinen Kommentar von Sommerhaus-Mitbewohnerin Claudia Obert (62) gefallen lassen! Als Ricarda erzählte, sie würde nur einmal pro Tag essen, gab ihr Claudia einen Klaps auf den Hintern. "Behalte dir das bei, du bist fett genug", bemerkte die Unternehmerin frech und erntete dafür harsche Kritik im Netz.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

RTL Ricarda Raatz und Maurice Dziwak

RTL Max Suhr und Claudia Obert beim Sommerhaus-Wiedersehen 2023

