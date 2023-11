Schon verheiratet? Jimi Blue Ochsenknecht klärt Ring-Rätsel

Hat er den Schritt vor den Traualtar schon gewagt? Jimi Blue Ochsenknecht (31) war im April vergangenen Jahres das erste Mal mit seiner Freundin Laura Marie Geissler (25) gesehen worden. Auf das öffentliche Liebesouting folgte nach vier Monaten die Blitz-Verlobung des Schauspielers und der Rennfahrerin. Seit sich der "Die wilden Kerle"-Star im Juli mit einem verdächtigen goldenen Ring am Finger zeigte, wird über eine geheime Hochzeit der Turteltauben spekuliert. Nun plaudert Jimi aus, ob er und Laura bereits verheiratet sind!

Obwohl der einstige Kinderstar betont, dass er sein Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte, beantwortet der Sänger auf TikTok die neugierige Frage eines Fans nach dem Ring. "Nein, wir sind noch nicht verheiratet. Den Ring habe ich von Laura zu Weihnachten bekommen, als Verlobungsring. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber." Ein Datum für die Hochzeit scheint allerdings noch nicht festzustehen. "Mal gucken, wann wir heiraten", erklärt der Musiker mit einem verschmitzten Grinsen.

Dass Jimi es durchaus sehr ernst mit seiner Liebsten meint, machte er bereits in einer Folge von Diese Ochsenknechts deutlich. Dort war zu sehen, wie sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (67) die Unterschrift seiner Verlobten tätowieren ließ: "Ich sitze beim Notar, er zieht sich die Unterschrift rein, sagt noch so: 'Ah, die finde ich ganz cool.' Und dann kommt er wieder und hat hier [am Hals] meine Unterschrift tätowiert", erzählte Laura damals verblüfft.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2023

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Oktoberfest 2022

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Januar 2023

