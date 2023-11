Auch dieser Promi-BB-Bewohner steht nun auf der Exit-Liste!

Die Bewohner des Promi Big Brother-Containers hatten auch heute wieder die Qual der Wahl! Gestern musste die Gruppe rundum Dominik Stuckmann (31), Iris Klein (56) und Co. zum ersten Mal einen ihrer Mitstreiter auf die gefürchtete Exit-Liste wählen: Bislang muss bereits Paulina Ljubas (26) um ihren Platz in der Show bangen. Jetzt traf die TV-WG die nächste Entscheidung: Auch Iris muss bei der ersten Entscheidung um ihren Verbleib im Container zittern!

In der aktuellen Folge von "Promi Big Brother" bekam die Mutter von Daniela Katzenberger (37) die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner – insgesamt wollen sechs Promis die Auswanderin aus dem Container haben. Unter anderem begründet ihr Ex Peter Klein (56) seine Entscheidung wie folgt: "Seit sie da ist, habe ich nicht mehr so viel Spaß im Haus."

Ein anderer Promi-BB-Star kann sich hingegen getrost zurücklehnen! Jürgen Milski konnte sich bei einem Spiel nämlich für den ersten Exit safen. Somit kann er von den anderen nicht mehr auf die Nominierungsliste gesetzt werden.

