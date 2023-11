"Bauer sucht Frau"-Marion kassierte schon ihren zweiten Korb

Es hat wohl nicht sollen sein! Bauer sucht Frau ging gestern in eine neue Runde. Bauern und Bäuerinnen begeben sich auch in der 19. Staffel wieder auf die Suche nach ihrer großen Liebe – und an Bewerbern mangelt es nicht! Einige Kandidaten haben gleich mehrere Liebesanwärterinnen zum Kennenlernen eingeladen. So auch Dietrich-Max-Helmut. Eine der Auserwählten des Hobby-Pferdewirts dürfte ihnen sogar bekannt vorkommen: Marion war schon einmal dabei und kassierte einen Korb!

In der ersten Folge der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Staffel endet die Reise für Marion schon zum zweiten Mal – sie war nämlich bereits im vergangenen Jahr als Bewerberin auf dem Scheunenfest. Ihr auserwählte Bauer entscheidet sich jedoch für ihre Konkurrentin Susanne, die Pferderückenvermesserin. Marion nach Hause zu schicken, fällt ihm nicht leicht – doch die Brünette akzeptiert seine Entscheidung tapfer mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht.

Auch die anderen Kandidaten haben bereits in der ersten Folge ihre Wahl getroffen. Und bei einem der Herrn scheint das Kennenlernen bereits erste Früchte zu tragen: Pferdewirtschaftsmeister Hans hält mit seiner auserwählten Elke bereits Händchen.

RTL / Stefan Gregorowius Dietrich-Max-Helmut und Inka Bause lachen

RTL Dietrich-Max-Helmut, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL Inka Bause mit dem "Bauer sucht Frau"-Cast 2023

