"The Masked Singer": Dieser Star wird als Erstes demaskiert

Die erste Maske ist gefallen! Am Samstag war es wieder so weit: The Masked Singer ist mit einer neuen Staffel zurückgekehrt. Dieses Mal nahmen Álvaro Soler (32) und Jenke von Wilmsdorff (58) am Ratepult neben Ruth Moschner (47) Platz. Bereits in der ersten Folge waren extravagante Kostüme und tolle Gesangseinlagen zu sehen. Doch ein Teilnehmer musste sich verabschieden – wen traf es beim Show-Auftakt?

Das Publikum hat entschieden: Das Okapi musste seine Identität offenbaren und somit den Heimweg antreten. Mit seiner Darbietung des Lieds "Iko Iko" konnte es die Zuschauer nicht so überzeugen wie die anderen Kandidaten. Doch welcher Promi befand sich unter der Maske? Ruth tippte auf Amanda Lear – und es war Sängerin und Schauspielerin Katja Ebstein! Allzu traurig schien Katja nicht: "Macht ja nichts."

Das Trio war sichtlich aus dem Häuschen, als es Katja erblickte. Wie geheim es hinter den Kulissen der Show zugeht, erklärte Álvaro im Interview mit ProSieben. "Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd", staunte der Sänger.

Das Okapi bei "The Masked Singer" 2023

Das Okapi bei "The Masked Singer" 2023

Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Alvaro Soler, "The Masked Singer"-Rateteam 2023

